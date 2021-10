Gf Vip, un nuovo “problemino” con la diretta: la regia manda in onda le immagini della conferenza di Papa Francesco

Un nuovo piccolo problemino per la regia del Grande Fratello Vip. Sul canale Mediaset Extra (canale 55 del digitale terrestre), su cui è possibile seguire la diretta della casa per l’intera giornata, sono state infatti trasmesse per sbaglio, al posto delle quotidiane avventure dei concorrenti, le immagini di una conferenza di Papa Francesco.

APPROFONDIMENTI CONFIDENZE Gf Vip, Jessica Selassiè svela il piano segreto di Samy... VERO O FALSO GF Vip, Amedeo Goria di nuovo padre? Pancino sospetto della fidanzata... CANALE 5 Gf Vip, Francesca Cipriani scatenata: strappa i capelli a Giucas...

GFvip, la regia manda in onda la conferenza di Papa Francesco

Il Grande Fratello Vip è ormai iniziato e i concorrenti trascorrono le giornate reclusi nella casa. Un grande lavoro per la regia del programma, che grazie la suo impegno permette di seguire per tutte le 24 ore le avventure dei nuovi inquilini. Un compito non facile, che a volte porta a commettere qualche errore. Su Mediaset Extra, canale 55 del digitale terrestre, infatti invece delle avventure dei gieffini è andata in onda, per qualche istante, una conferenza di Papa Francesco.

I concorenti del GFVip salutano il concorrente eliminato, Samy Youssef (Foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy )

L’errore, a cui la regia ha posto immediatamente rimedio, ha creato molta ilarità nel mondo social, anche perché non è la prima vota che capita. In passato infatti sono andate sono state trasmesse le immagini di Jo Squillo mentre si trovava in confessionale, e qualche giorno prima un involontario collegamento di un’ospite del programma Fuori dal Coro.