GFVip, Elisabetta Gregoraci furiosa con Dayane Mello: «Brutta cosa l'invidia». Lei ribatte: «Non sai fare niente»

GFVip, Elisabetta Gregoraci furiosa con Dayane Mello: «Brutta cosa l'invidia!», la modella ribatte: «Non sai fare niente». Durante la diretta della diciannovesima puntata, l'ex moglie di Flavio Briatore scopre quello che ha detto di lei Dayane Mello mentre era in lavatrice con Rosalinda.

Tra Dayane Mello ed Elisabetta Gregoraci i rapporti sono sempre più tesi, a far traboccare il vaso, però, è la clip che Signorini ha mostrato alla Gregoraci durante la diretta della diciannovesima puntata del Grande fratello Vip.

Sabato sera Dayane Mello dentro la lavatrice con Rosalinda si è sfogata parlando malissimo della Gregoraci: «Non c'è niente in questa donna: c'è la sua storia, suo figlio, la sua carriera, ma non so che ca**o ha fatto nella sua vita. Ha fatto tanto? Perché ha sposato uno miliardario. Sì, diciamo le cose come stanno. È facile fare un percorso così».

Affermazioni che hanno mandato su tutte le furie Elisabetta Gregoraci: «Un pochino gelosa la Dayane. In più hai detto un sacco di cazzate, ho fatto tante cose se non le sai documentati, e mono male che hai detto che on parli male di nessuno. Questa si chiama invidia. Ma è una colpa aver amato un uomo con cui sono stata 13 anni e ci ho fatto un figlio? Mica un quarto d'ora! Brutta cosa l'invidia!».

Dayane prova a correggere il tiro: «Non sai fare niente! Ma io parlo di qui nella casa», ma ormai la frittata è fatta.

