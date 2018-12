GF Vip 2018, sfida all'ultimo televoto: il vincitore è Walter Nudo

Lunedì 10 Dicembre 2018, 22:29 - Ultimo aggiornamento: 11 Dicembre, 07:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Walter Nudo vince la terza edizione del Grande Fratello Vip superando all'ultimo televoto lo chef Andrea Mainardi. L'Italo-canadese Nudo aveva vinto la prima edizione l'Isola dei Famosi. Nudo ha ottenuto il 56% dei voti dei telespettatori. Prima del duello finale, Silvia Provvedi è stata l'ultima concorrente a essere eliminata. Walter Nudo, 48 anni, diventà così il primo a vincere due dei maggiori reality show della tv italiana.LA CRONACAL’ultima puntata del Gf Vip 2018 inizia con un pre-show ad effetto che accompagnanei teatri di Cinecittà. Ad ammirarli, i sei finalisti di questa edizione,mentre la conduttrice, in look total black - stile cat woman - fa il suo ingresso, mimando una coreografia light accompagnata dai ballerini.LEGGI ANCHE: GfVip, anticipazioni finale: ecco cosa succederà LEGGI ANCHE: Jane Alexander ed Elia Fongaro, una fidanzata segreta? Ecco la verità Scorrono una carrellata di video e primi piani in un bel montaggio, che esaltano le emozioni di tutti i partecipanti, “questo programma è come vivere un pezzo di vita tutti insieme” dice il Direttore di Chi.Ilary chiama l’ultimo televoto eliminatorio che vede fronteggiarsi, e ad uscire ad una passo dal montepremi da 100 mila euro è la modella che partecipò a Miss Italia. I finalisti ora sono cinque.Per Stefano Sala, che resta quindi tra i finalisti, il Grande Fratello, pensa ad un ingresso molto gradito. Entra l'affascinante Dayane Mello, sua ex-compagna e madre della bimba, la bellissima Sofia di 4 anni.Al rientro dalla pausa pubblicitaria, Ilary Blasi e Alfonso Signorini, ricordano i cinque ragazzi e la mamma che hanno perso la vita nella discoteca di Corinaldo, nelle MarcheNella serata delle sorpresa, la prima è per lo chef bergamasco, che riceve la visita della compagna. Futura sposa? Gil chiede Signorini. Appena esco, la risposta dello chef facile alle lacrime.E’ il turno di- al televoto con Mainardi - che nella casa ha legato sentimentalmente con. Per lui tanta commozione sulle foto di famiglia. Abbracci e lacrime all’ingresso del fratello Stefano.Eleonora Giorgi dice della Mazza che “ha un culone”, glielo ricorda Ilary Blasi, dopo aver visto una clip dove alcuni dei concorrenti, con la Giorgi in testa, in diverse occasioni, la accusavano di avere poco cervello ed essere “un’edera attaccata a Stefano Sala”.E’ il momento del duello tra Monte e Mainardi. L’eliminato è Francesco Monte, mentre il cuoco bergamasco raggiunge i suoi compagni in studio. I finalisti sono rimasti 4.Momento del televoto tra Sala e Nudo. Ultime dichiarazioni prima del responso del pubblico. Stefano “sono stato circondato dall’amore di tutti”, Walter “molte persone si sono aperte con me, e ho realizzato quanto voglio bene ai miei genitori e posso essere un figlio migliore. Esce Stefano Sala. Nudo è rimasto tra i 3 finalisti.Momento sorpresa anche per Silvia Provvedi, che ascolta tra le lacrime il discorso del fratello Matteo da Ibiza. In realtà è pronto ad entrare in casa e tirare due calci al pallone, una delle passioni della concorrente finalista.Walter Nudo, Andrea Mainardi e Silvia Provvedi attendono lo stop al televoto.Ancora il confronto del televoto tra Sivia e Andrea. Il pubblico premia la sincerità dello chef, che resta nella casa, un testa a tesa con Walter Nudo. “Per me è comunque un grande orgoglio essere arrivata fin qui” ammette con sportività l’eliminata dalla casa.All'una e 24 Ilary chiude per l'ultima volta il televoto, mentre Andrea Mainardi e Walter Nudo spengono le luci della casa e si dirigono allo studio.La busta con i nomi dei vincitori viaggia a bordo di un drone. IL GF lancia il freeze ed Ilary apre la busta. A vincere il Gf Vip è