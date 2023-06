U&D, Giorgio Manetti del Trono Over imbocca una dama del programma: ecco di chi si tratta

Giorgio Manetti e Gemma Galgani sono ormai un lontano ricordo del Trono Over di Uomini e donne. Eppure sotto un video pubblicato da un'altra dama del programma di Maria De Filippi, i due nomi tornano ad essere protagonisti. Su Instagram, infatti, circola tra i fan del programma il video in cui «il Gabbiano» di Gemma Galgani vola al mare con un'altra donna. Tra foto e cene romantiche, George imbocca la signora del Trono Over e lei contenta sorride un po' maliziosamente.

«Saranno solo amici?», si chiedono i fan. Intanto però il pensiero è rivolto a Gemma: come avrà reagito l'acerrima nemica di Tina Cipollari?

Mentre Gemma Galgani negli ultimi giorni è stata vista in compagnia della sua cara amica Ida Platano, il suo storico ex del programma Giorgio Manetti intrattenva serate romantiche in compagnia di una dama di Uomini e Donne. Si tratta di Anna Tedesco, altro volto storico della trasmissione.

I due si sono ripresi mentre, a cena insieme, lui imbocca lei sorridendo, mentre lei, prima, lo inquadra durante il viaggio in macchina con una canzoncina romantica in sottofondo, guarda in telecamera.

Non è la prima volta che lei carica un video in compagnia del Gabbiano, ma sarà solo uno scherzo per far parlare di loro o è sbocciato un nuovo amore?