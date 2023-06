Uomini e Donne, preoccupazione per l'ex dama Isabella Ricci: ecco cosa sta succedendo

Preoccupazione per un ex volto di Uomini e Donne. Il pubblico da tempo si domanda che fine abbiano fatto Isabella Ricci e Fabio Mantovani, ma in modo particolare ci si interroga sulla dama del Trono Over di Maria De Filippi, che mancherebbe ormai da settimane sui social dove era solitamente abbastanza attiva.

L’ultima foto della Ricci risale al 17 gennaio 2023, mentre lui ha condiviso un post l’1 gennaio 2023 per l’ultima volta. Dopo di che, il silenzio assoluto da parte di Isabella e Fabio, i quali si sono sposati il 28 maggio del 2022. Sull'ultimo post di lei su Instagram si stanno scatenando i commenti di molti fan che si chiedono il motivo di una così prolungata assenza e si preoccupano che possa essere accaduto qualcosa.

Uno degli ultimi commenti è di una fan che si dice certa del fatto che Fabio Mantovani starebbe continuando a usare il suo Instagram, in quanto avrebbe ricevuto da lui risposte. «A chi gli chiede come va risponde tutto bene, però non accenna a Isabella».

Il sospetto è che quindi i due si siano lasciati e che abbiano scelto di passare un po' di tempo lontano dai social. C'è però che più ottimisticamente pensa solo a un volersi maggiormente dedicare alla propria vita privata. Dai diretti interessati però non è arrivata alcuna notizia.