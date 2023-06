Raimondo Todaro lascia Amici e torna a Ballando con le Stelle? La verità dell'insegnante di danza

Nelle ultime settimane si è discusso a lungo di Raimondo Todaro. Sono state molte le indiscrezioni e le voci sul futuro del ballerino ad Amici, a seguito di una presunta lite con Maria De Filippi e soprattutto, si è parlato di un suo ritorno a Ballando con le Stelle, dopo l'addio di qualche anno fa. E nelle ultime ore, a rompere il silenzio è proprio Raimondo Todaro, che nel corso di una sua intervista ha parlato della sua esperienza all'interno del talent show condotto da Maria De Filippi. Andiamo a vedere cosa ha detto nel dettaglio.

«Lavorare per Maria è stato meraviglioso perché è un programma bellissimo - ha sottolineato Raimondo Todaro - Amici riesce a darti la possibilità di fare il tuo lavoro che è quello dell'insegnante e lavorare con dei ragazzi di talento scelti tra migliaia che hanno la passione, la voglia e la fame soprattutto.

Prendono ogni consiglio, ogni parola ed è bello perché lì trovi il top del top. Condividi un'esperienza con dei ragazzi con i quali i rapporti rimangono. Oggi gli altri prof sono dei cari amici gli allievi sono come dei figli. Ti restano le persone mentre le coreografie vanno e vengono», ha raccontato in un'intervista a QDS.it.

Poi, Raimondo Todaro ha rivelato la verità sul ritorno ad Amici, smentendo allo stesso tempo le voci sulla presunta riapparizione a Ballando con le Stelle. «La verità è che non ho mai sentito nessuno. In Rai non mi hai mai chiamato nessuno. Questo è giusto dirlo. Se Maria De Filippi ha piacere di continuare a lavorare con me, sono ben felice perché dove sto mi trovo bene».

Maria De Filippi offrirà a Raimondo la possibilità di restare ad Amici?

Non ci resta che aspettare altre dichiarazioni a riguardo.