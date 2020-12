Boschi-Gruber, interviene Giulio Berruti: la replica al vetriolo dell'attore alla giornalista

«Cara Lilli, il DPCM dice altro. La prossima volta mi aspetto di vederti con la mascherina indossata, specie se la convivente in studio, é la mia.» Così l'attore Giulio Berruti contraccambia l'attacco di Lilli Gruber, difendendo la sua compagna Maria Elena Boschi, a seguito delle polemiche degli ultimi giorni che hanno interessato la coppia.

APPROFONDIMENTI TV Boschi attaccata dalla Gruber: «Fotografata senza mascherina... SFOGO SOCIAL Maria Elena Boschi: «Single? Sì, ma a Otto e mezzo ho... IN TV Maria Elena Boschi a “Otto e Mezzo”: «Ero...

La questione era nata a seguito dell'acceso scontro verbale dello scorso 8 Dicembre tra Lilli Gruber e Maria Elena Boschi a «Otto e mezzo» su La7, dopo la richiesta di spiegazioni della presentatice, per delle foto pubblicate sul settimanale Chi in cui la capogruppo alla Camera di Italia Viva, era stata immortalata senza la mascherina in un luogo pubblico, in compagnia di Berruti.

La risposta dell'attore, direttamente coinvolto nella vicenda, è prontamente arrivata dalle pagine social, attraverso un post Instagram, in cui Giulio Berruti cita in maniera diretta le disposizioni del Dpcm di cui la Gruber avrebbe fatto notare la violazione. «Un tuo ammiratore», si firma l'attore nel post, con tanto di cuore rosso allegato.

«Io e il mio compagno indossavamo la mascherina. Le foto ci hanno colto quando l'avevamo abbassata, ma è durato solo un minuto, il tempo di scattarci un selfie» aveva spiegato la Boschi, infastidita per la polemica accesa dalla Gruber. «Con centinaia di morti da Covid-19 e tutti i temi importanti che abbiamo sul tavolo, mi piacerebbe parlare di come utilizziamo i soldi del Recovery Fund più che della mia mascherina».

Grazie a tutti per i commenti di solidarietà dopo #Ottoemezzo. Quando cercavo di parlare di contenuti venivo sempre interrotta: per Lilli Gruber più importante parlare delle mie foto che non dei 200 miliardi del #RecoveryFund. Mi spiace per gli ascoltatori 🤷‍♂️ — Maria Elena Boschi (@meb) December 8, 2020

«Lei è una persona pubblica ed è tenuta al buon esempio, perciò se viene fotografata senza mascherina deve dare spiegazioni», aveva incalzato Lilli Gruber durante la puntata che ha scatenato le polemiche.

Ultimo aggiornamento: 18:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA