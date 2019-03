Torna Gomorra e torna la parodia virale dei Jackal, ecco «Gomorra Legale»

Venerdì 29 Marzo 2019, 15:08 - Ultimo aggiornamento: 29-03-2019 16:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Questa sera torna Gomorra. Dopo la clamorosa morte di Ciro avvenuta nel finale della terza stagione, si riaccende la lotta per il potere, aprendo nuovi imprevedibili scenari tra le fazioni che si contendono il controllo del territorio. Appassionante come sempre e, come sempre, circondata da polemiche. La serie televisiva su Napoli è però accompagnata dalla crew comica dei Jackal che, anche quest'anno, ha voluto dedicare un video virale a Gomorra. Eccolo, si chiama "Gomorra Legale".