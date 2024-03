Grande Fratello, le anticipazioni di stasera: Alessio Falsone rischia grosso, Beatrice e Giuseppe sempre più vicini. Finalisti, eliminati e sondaggi

Sono gli ultimi colpi di coda per il Grande Fratello. Il reality condotto da Alfonso Signorini, con il supporto di Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli, è giunto alla penultima puntata. Dopo la “carneficina” della scorsa puntata che ha visto l'eliminazione di due concorrenti e la nomina del terzo finalista vediamo le anticipazioni della diretta che andrà in onda stasera in tv alle 21.40 su Canale 5.

Grande Fratello, i finalisti

In nomi dei primi tre finalisti ci sono. Sono Beatrice Luzzi, Rosy Chin e Massimiliano Varrese i candidati alla vittoria. Due famosi, o almeno ex famosi e una nip, che troppo nip non è visto che la chef italano cinese ha più follower di un'influencer. La scorsa puntata sono stati buttati fuori dal loft di Cinecittà Anita Olivieri e Paolo Masella due veterani del reality.

I concorrenti rimasti in gara

Vediamo dunque chi sono i concorrenti rimasti nella casa:

Alessio

Beatrice (finalista)

Federico

Giuseppe

Greta

Letizia

Massimiliano (finalista)

Perla

Rosy (finalista)

Sergio

Simona

Beatrice e Giuseppe, scatta il bacio

Torna il sereno tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi.

I beabaldi si sono costruiti una capanna e si sono lasciati andare a momenti di intimità. Il video è diventato virale in pochissimo tempo e siamo certi che stasera Alfonso Signorini indagherà sulla questione? Strategia o amore?

Lei intanto ammette: «Tra noi c’è sicuramente una grande tenerezza. C’è sempre stata e probabilmente ci sarà sempre» e lui: «Sapendo che ci sia la possibilità di riconquistarla, ci riproverei»

Cosa accadrà stasera

Non mancherà certo il ritorno di Anita nella casa che dopo l'eliminazione è pronta a dichiararsi definitivamente ad Alessio. La romana infatti stasera confermerà a Falsone che lei lo aspetta fuori per viversi la loro storia.

Non mancherà di certo un altro confronto tra Mirko e Perla. I due sono innamoratissimi e pronti a riabbracciarsi ma le ultime foto che Signorini ha mostrato alla Vatiero che ritraevano Brunetti a un party vicino a un'ex velina di Striscia hanno fatto molto infuriare la Vatiero.

Tra Sergio e Greta ineve le cose sembrano andare molto bene. Nonostante l'ingresso di Marcella, la mamma della gieffina, che ha mandato in confusione la Rossetti, i due sono sempre più vicini.

Letizia invece sta soffrendo molto. Il suo paolo è stato eliminato e sono molti per lei i momenti di sconforto.

Falsone a rischio squalifica?

Nuove tensioni poi tra Alessio e Federico. A far discutere è l'atteggiamento dell'imprenditore napoletano che ha attaccato il modello e influencer. Già la scorsa puntata Signorini aveva avvisato Alessio di moderare i suoi toni e atteggiamenti altrimenti il reality avrebbe dovuto prendere provvedimenti. Stasera il concorrente sarà espulso?

I nominati e i sondaggi

Nella penultima puntata del reality show è previsto un altro televoto eliminatorio e in nomination ci sono Alessio Falsone, Federico Massaro e Simona Tagli. Chi di loro dovrà abbandonare Cinecittà a un passo dalla finale?

Ancora adesso la super favorita dai sondaggi di ForumFree è Simona Tagli. La showgirl milanese, che si dice pronta a rompere il suo voto di castità, ha fatto breccia nel cuore dei telespettatori e c'è chi addirittura ipotizza che potrebbe dar filo da torcere alla Luzzi che è da sempre la vincitrice certa (almeno secondo i sondaggi) di questa edizione del Gf. Vediamo dunque le percentuali: Simona è data infatti al 67,84%, numeri che le dovrebbero garantire la permanenza nella casa. Rischiano invece Federico Massaro (al 20,09% secondo le proiezioni) e soprattutto Alessio Falsone, al momento al 12,07% delle preferenze. Falsone potrebbe pagare lo scotto della relazione iniziata tra le mura della casa più spiata d'Italia con Anita Olivieri.

Inoltre stasera ci sarà molto probabilmente un'altra eliminazione e poi verrà dato il nome del quarto finalista.