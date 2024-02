Grande Fratello, Mirko Brunetti abbandona (a sorpresa) la Casa: la lettera in lacrime. E piange anche Perla Vatiero

Mirko Brunetti lascia il Grande Fratello e Perla Vatiero scoppia in lacrime: cosa è successo nelle ultime ore nella Casa più spiata d'Italia. Mirko prima di uscire, lo si vede scrivere una lettera piangendo, decisamente emozionato. L’ex fidanzato di Perla Vatiero (ma anche di Greta Rossetti), eliminato al televoto un mese fa, era rientrato al Grande Fratello solamente mercoledì sera, durante l’ultima puntata in diretta su Canale 5 con Alfonso Signorini. L’idea è che restasse in casa come ospite. Motivo? Passare qualche giorno con i suoi ex coinquilini e anche avere un chiarimento con Perla, con cui andava avanti da tempo - a distanza - un rapporto a metà strada tra affetto e vero amore.

Mirko Brunetti lascia il Grande Fratello: cosa è successo

Una decisione inaspettata che ha sorpreso tutti.

Grande Fratello, Perla Vatiero piange disperata

Mirko Brunetti ha lasciato il Grande Fratello in modo totalmente inaspettato e Perla Vatiero ci è rimasta davvero molto male. Forse la ragazza si aspettava che Mirko Brunetti sarebbe uscito domani con la puntata in diretta su Canale 5 davanti ad Alfonso Signorini, anziché con un giorno d’anticipo e non ha avuto nemmeno il tempo di salutarlo a dovere.

Perla voleva ancora tempo per parlare con Mirko e chiarire la loro situazione, invece questa uscita voluta dal Grande Fratello l’ha gettata nello sconforto. Tornata dai suoi compagni tra le lacrime, Perla Vatiero ha raccontato che Mirko Brunetti ha dovuto lasciare il reality e che quindi per questo non ha avuto modo di salutare nessuno di loro.