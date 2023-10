Grande Fratello, Rosy in lacrime: «Non si guarisce mai dall'obesità. Io mi sento una fallita». Poi scherza sulla figlia: «È in piena “adolescemenza”»

Spazio per la storia di Rosy Chin al Grande Fratello. «A 17 anni sono stata in un centro per curare l'obesità. Non si guarisce mai dall'obesità. Mi sento sempre non adatta e non adatta, a qualsiasi cosa, non so mai se sono giusta o se vado bene. Io mi sento una fallita». Rosy in lacrime ha detto di essere cambiata per amore dei figli e del marito «Parlo del secondo marito, il primo ha contribuito solo ad aggravare la situazione».

Grande Fratello, l'ex moglie di Massimiliano gli scrive una lettera: chi è la mamma di Mia?

Grande Fratello, la toccante storia di Rosy

Prima che la cucina diventasse la sua più grande passione, Rosy aveva invece problemi: «Ho avuto un bruttissimo rapporto con il cibo, per me era un nemico, ogni problema lo annegavo nel cibo, ero completamente differente, avevo 60 kg di rabbia, di responsabilità addosso. – ha rivelato – Ma poi alla fine ho pensato solo ai miei bambini.

Grande Fratello, Massimiliano cambia strategia: «Heidi? Valuto giorno dopo giorno». Signorini lo gela: «Ora vuoi fare il figo tu?»

La sorpresa

L'infanzia di Rosy è stata segnata da grandi dolori, i genitori avevano un ristorante e «per loro contava solo il lavoro». Spiega che ha dato molti dolori ai suoi genitori perché ad un certo punto ha deciso di ribellarsi e fare di testa sua: «Loro non volevano che io aprissi un ristorante e io sono diventata una chef»

Grande Fratello, Alfonso Signorini “smaschera” Giselda Torresan: «Sicura sia solo un gioco?»

Elisabeth, Thomas e Samuel, i suoi tre figli, sono stati dunque determinanti per questo cambiamento. ed è proprio Elisabeth, che qualche giorno fa ha fatto il compleanno, che arriva a sorpresa nella casa. Si abbracciano e poi prima di salutarla Rosy dice tra le lacrime: «Alfonso mia figlia è in piena adolescemenza»