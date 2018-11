Grande Fratello Vip 2018, brutte notizie per gli inquilini: in arrivo sanzioni per tutto il gruppo

Mercoledì 7 Novembre 2018, 21:45 - Ultimo aggiornamento: 07-11-2018 22:29

Brutte notizie per gli inquilini della casa del. Poche ore fahanno letto un comunicato stampa ufficiale che annuncia sanzioni per tutto il gruppo. La causa? Il mancato rispetto dei freeze sia durante le dirette che in settimana. Principali indiziate le Donatella, o meglio una di loro:«Grande Fratello - legge Mainardi - ha notato che alcuni di voi, nonostante siano stati richiamati più volte a riguardo, non stanno rispettando i freeze», poi l'avvertimento: «sono in arrivo sanzioni per tutto il gruppo». Come dicevamo la principale indiziata è Giulia Provvedi, perchè è quella che ride e scherza, invece che “congelarsi” immediatamente.La prima punizione arriva subito, parte un nuovo freeze e nella casa entra l’Omino Social che va in cucina a rubare alcune delle provviste in dispensa.non ci sta ad essere “punito” per colpa di qualcuno dei suoi coinquilini: «Mi sembra di avere a che fare con i ragazzini di 5 anni».«Mi impegnerò di più, non riesco a non ridere - dice Giulia parlando con la Salemi - Ma come si fa a vivere con uno che ti rompe le p**le così» riferendosi a i continuni rimproveri di Monte: «io non ci sto a farmi trattare così, che pesantezza, ma la vita è bella, fatti una risata».