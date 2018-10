Grande Fratello Vip 2018, Francesco Monte chiude con Cecilia Rodriguez: «Non la amo più»

Lunedì 8 Ottobre 2018, 22:57 - Ultimo aggiornamento: 9 Ottobre, 00:51

Perla settimana appena trascorsa non è stata semplice. L'ex diha avuto un crollo emotivo e tra le lacrime ha raccontato alil suo dolore. A consolarlo però ci ha pensatoIlary vuole parlare con Francesco Monte a proposito della crisi che ha avuto questa settimana e lo invita ad andare in Mistery room, dove c'è una gigantografia di Cecilia Rodriguez.« Ogni giorno vedere le foto della tua ex ragazza non è semplice, fa effetto. Forse è giusto che mi viva quel dolore da cui sono fuggito. Le distrazioni mi hanno fatto andare avanti, ma non mi hanno fatto ancora accettare tutto quello che è successo. Il processo è molto lungo, so che è passato un anno, ma alcuni sentimenti fanno fatica a passare. Non si può tornare indietro nel tempo». Parte un video che termina con Monte in lacrime che ammette «Cecilia è una ferita ancora aperta».Ilary Blasi comunica a Francesco Monte di aver invitato Cecilia Rodriguez: «Non ne vedo il motivo, non c'è nulla da chiarire non la amo più». Dietro la porta Cecilia non c'è... e Monte non aveva dubbi. Capitolo chiuso. Al rientro in casa c'è Giulia Salemi ad accoglierlo.