Grande Fratello Vip, Antonella Elia è stata tradita? Documento choc da Barbara D'Urso

Antonella Elia, inquilina del Grande Fratello Vip 2020, è stata tradita dal fidanzato? Barbara D'Urso annuncia di aver ricevuto nella consueta "busta choc" un video che rappresenterebbe una prova schiacciante. Durante l'ultima puntata, la showgirl reclusa nella casa più spiata d'Italia aveva visto le foto del fidanzato in compagnia dell'ex, sorella di Asia Argento. L'uomo, che ha partecipato a una puntata del reality e baciato appassionatamente la Elia, sarà a Live non è la D'Urso domenica sera e si sottoporrà alla macchina della verità.

Nel corso della puntata di Pomeriggio 5 la conduttrice ha rilasciato anche altre anticipazioni: «Ci sono parecchi ospiti che non vi posso ancora annunciare, domenica sera succederà di tutto. Nina Moric ha accettato di far analizzare le foto dei lividi dagli esperti chirurghi plastici. E tanto altro ancora...» La modella croata dovrà dimostrare che gli scatti a corredo della denuncia di violenza sporta contro l'ex Luigi Favoloso, siano la conseguenza degli abusi subiti e non l'esito di interventi chirurgici.

Cresce, però, l'attesa nei confronti del documento choc su Antonella Elia e il fidanzato Pietro. Il giornale "Nuovo" lo ha fotografato con una bionda, si vede da dietro. Quando Adriana Volpe ha informato la Elia, su indicazione di Alfonso Signorini, la cinquantaseinne ha colpito per le sue parole: «Adriana io capisco se Pietro mi lascia, io sono più vecchia di lui di undici anni». Salvo poi arrabbiarsi e meditare vendetta una volta scoperto che la bionda era proprio l'ex compagna.

