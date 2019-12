Grande Fratello Vip, Clizia Incorvaia: «Partecipo per la mia indipendenza»

“Cerco un’occasione di riscatto, voglio ritornare a splendere. Rinascere dalle mie ceneri”, dopo la separazione dal marito Francesco Sarcina, leader de “Le Vibrazioni”, Clizia Incorvaia sarà reclusa nella prossima edizione del Grande Fratello Vip 2020, condotta da Alfonso Signorini con la collaborazione degli opinionisti Pupo e Wanda Nara.

Clizia è stata molto esposta per via del divorzio e le conseguenti ospitate nei salotti tv e ora vuole farsi conoscere: “Sarò ingenua, ma voglio che il Grande Fratello Vip sia un’occasione per farmi conoscere per come sono davvero – ha fatto sapere a “Grazia” - Sono stata etichettata come una poco di buono e ho dovuto fare i conti con una società ancora fortemente maschilista. Scamarcio mi ha additata come una strega, neppure fossimo nel Medioevo”.

Vuole garantire un futuro alla figlia Nina (“Il cachet è interessante e il premio finale pure. Ho detto sì perché ho bisogno della mia indipendenza, voglio garantire un futuro migliore a Nina: è solo per lei che lo faccio”) e non teme la lontananza dalla piccola durante la reclusione, così come l’ex marito: “A lui non interessa che nostra figlia possa restare per un periodo senza la madre. Ha un ego immenso, teme solo che vengano fuori dettagli sui suoi tradimenti e sulla sua aggressività”.

