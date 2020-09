GF Vip, Myriam Catania in crisi scoppia a piangere in piscina: «È troppo difficile, non ce la faccio»

Ultimo aggiornamento: 18:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Alun momento difficile per. Myriam Catania è entrata nell'ultima diretta del reality condotto da Alfonso Signorini, ma l’impatto della vita nella casa è stato più duro del previsto e, presa dalla sconforto, è scoppiata a piangere mentre faceva il bagno in piscina.Myriam si stava allenando con i suoi coinquilini, quando improvvisamente si è allontanata dal gruppo per isolarsi in piscina. Immersa in acqua, dopo una nuotata è andata in crisi, confessando alle telecamere la nostalgia per la sua vita “reale”: “Mi mancate tanto…. È troppo difficile non ce la faccio”.Due giorni di convivenza forzata sotto l’occhio costante delle telecamere stanno provando Myriam che in lacrime ha continuato il suo monologo: “Non lo so perché è così difficile.. Non capisco… magari ci vuole solo un po’ di tempo per abituarsi, è come se tutto fosse amplificato centomila volte di più. Sembra più facile di quello che pensate”.L’attrice e doppiatrice ha poi spiegato ai coinquilini, che l’hanno prontamente consolata, che a mancarle sono il compagno Quentin Kammermann e soprattutto il figlio Jacques.