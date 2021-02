Grande Fratello Vip, Rosalinda Cannavò dopo l’addio al fidanzato: scoppia la passione notturna con Andrea Zenga

Al Grande Fratello Vip Rosalinda Cannavò è stata invitata dal fidanzato Giuliano a non parlare più di lui attraverso una diffida da parte dei suoi avvocati. A infastidire il fidanzato di Rosalinda Cannavò il suo avvicinamento con Andrea Zenga, diventato ancor più “concreto” nella notte post diretta.

ROSALINDA CANNAVO' E ANDREA ZENGA DOPO LA DIFFIDA

La diffida da parte del fidanzato su Rosalinda Cannavò ha avuto i suoi effetti e infatti durante la notte si è lasciata andare col collega gieffino Andrea Zenga a baci e abbracci. E’ stato lui a raggiungerla in camera da letto e sdraiarsi al suo fianco: la coppia si scambia lunghi sguardi e poi, una volta spenta la luce, si lascia andare a teneri baci sotto le coperte. I due non hanno dormito insieme, dato che Zenga alla fine ha dato la buonanotte alla sua coinquilina del cuore per tornare nella sua stanza, col sorriso fra le labbra. Una storia nata alla fine del reality, che pare aver preso forza proprio dopo la “diffida” dell’ormai ex di Rosalinda. La Cannavò infatti sembra che, come suggeritole da Tommaso Zorzi, stai usando la vicenda come un “lasciapassare” per godersi la sua nuova relazione col figlio di Walter Zenga.

