Il Salone delle Meraviglie 5 torna in tv: Federico Fashion style pronto a riaprire il suo salone

Il Salone delle Meraviglie 5 torna martedì 15 febbraio su Real Time, con due nuovi imperdibili appuntamenti, alle 22:40 e alle 23:10. Federico Fashion style ci apre le porte dei suoi saloni di bellezza, lo storico di Anzio e il nuovo strepitoso negozio nella bellissima Napoli. Qui ad attenderlo una schiera di nuove, veraci ed esigentissime frequentatrici, che da tempo attendevano l’arrivo di Federico nel capoluogo partenopeo, armato di tutta la sua creatività!

Tra pieghe, nuvole di lacca, colorazioni ultra-contemporanee frutto di tecniche innovative e sempre più estrose, e le mille storie quotidiane che si intrecciano tra le varie postazioni, al salone non ci si annoia mai! Ma vediamo subito qualche anticipazione sulle puntate in onda questo martedì, nel primo episodio: Federico e la mamma si trovano nel cantiere del nuovo salone di Anzio, di cui per la prima volta vediamo gli interni. Come al solito però Federico deve scappare: ad attenderlo c’è Tina, un’energica docente di lettere barese piena di piercing e tatuaggi. Uscendo dal salone, la contessa Tatiana intercetta una telefonata tra Weyda con il fidanzato, in cui lei si dispiace del fatto che il salone sta per chiudere. La contessa però non sente l’ultima parte della telefonata, in cui Weyda esprime la sua contentezza per l’apertura della nuova sede.

Questo episodio genera un enorme equivoco, perché Tatiana corre a commentare la notizia con Patty e la loro conversazione viene ascoltata da una lavorante, che a sua volta comunica alle altre questa parziale notizia. Federico, nel frattempo riceve la visita di Vittorina, una delle vallette di Beauty bus, e a fine giornata dovrà anche dare spiegazioni al suo staff per chiarire l’increscioso equivoco generato dal telefono senza fili. Nel secondo episodio, in onda questa settimana: al salone di Napoli Federico avrà un bel da fare.

Dovrà destreggiarsi tra Anna, Giovanna e Adele – amiche da una vita, arrivate direttamente da Caserta per rivoluzionare il loro look – e l’influencer napoletana Nunzia Bottone che, dopo aver passato un periodo un po’ buio, ha bisogno dell’aiuto del nostro hair stylist. Sarà una giornata impegnativa anche per Weyda al salone di Anzio: dovrà gestire una cliente particolarmente difficile e sarà proprio Federico a risolvere la situazione.