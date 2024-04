Isabella Ferrari, confessione a Verissimo: «Ho abortito a 17 anni, mamma mi accompagnò. Ora è morta e mi manca tantissimo»

Isabella Ferrari era una delle ospiti più attese di questa puntata del sabato di Verissimo. L'attrice si è raccontata a Silvia Toffanin tra gioie e dolori e, appena entrata in studio ha detto: «Sto bene, grazie, sono un po' scombussolata dal jet leg perché sono appena tornata dal Giappone, ma sto bene. Viaggiare è una delle cose che mi piacerebbe fare di più di quanto non faccia». Isabella Ferrari ha anche raccontato l'importanza della figura della madre nella sua vita e di quando l'ha accompagnata ad abortire.

L'intervista di Isabella Ferrari

Nella sua intervista a Verissimo, Isabella Ferrari ha raccontato: «Io sono orgogliosa di me, poi, crescendo si impara, cioè sto molto meglio adesso di quando ero più giovane perché ho cominciato a fare cinema a 17 anni ed ero una ragazzina.

Ho lasciato la mia casa, la mia famiglia, la mia città e i miei amici, poi, è arrivato il successo e queste sono tutte cose che ti segnano. Mia mamma voleva questo successo per me, lei voleva fare l'attrice e mi portò a fare tanti provini. Poi, a 17 anni andai a fare un provino a Roma per "Sapore di Mare" di Carlo Vanzina e con me c'era mia madre, anche sul set. Nella mia vita, lei è stata molto presente e noi ci sentivamo, anche quando ero grande, due volte al giorno. Quando è mancata, mi è mancato tanto non sentirla nella quotidianità. Il nostro rapporto era anche conflittuale ma io non sono mai stata indipendente da lei».

Isabella Ferrari, poi, ha anche parlato di quando ha scelto di abortire: «Quando ho deciso di interrompere una gravidanza, con me c'era mia mamma. Ho condiviso questo momento con lei e anche se potrebbe sembrare innaturale che una madre ti accompagni in quella situazione, invece, penso che fosse qualcosa di rivoluzionario, anche rispetto alla cultura comune. Si parla sempre di aborto e per quello che ho vissuto e penso posso dire che è sempre una questione legata all'amore. Avere un figlio non può essere un'imposizione, a volte, ci sono problemi di violenza o miseria, insomma tante cose per cui non si può portare avanti una gravidanza. Quindi, io ragazzina incinta e mamma che mi accompagna rimane per me un'immagine di coraggio e amore».

Le parole di Isabella Ferrari

Isabella Ferrari, poi, ha parlato del suo essere mamma. L'attrice ha tre figli, Teresa, Giovanni e Nina: «Io penso che lasciare ai figli la possibilità di sbagliare e di non essere perfetti sia importante in un mondo come quello odierno».

Infine, l'attrice ha spiegato: «Con chi mi confido? Be, con le mie amiche perché penso che non basti avere solo la famiglia per parlare di tutto».