Isola 2022, chirurgo estetico nascosto tra i naufraghi? La risposta di Guendalina a Pomeriggio 5

All'Isola dei Famosi 2022 «tutto può cambiare», ripete sempre Ilary Blasi dallo studio Mediaset, ma la bellezza delle naufraghe non è presa in considerazione. Nei giorni scorsi hanno fatto molto scalpore le dichiarazioni di Dvora Ancora, medico specializzata in chirurgia estetica, che su TikTok ha insinuato che Carmen Di Pietro abbia ricevuto delle punture di botulino, scatenando una serie di polemiche. A Pomeriggio 5, Barbara D'Urso ha cercato di far chiarezza sulla vicenda insieme a Guendalina Tavassi e Floriana Secondi.

La dottoressa Dvora Ancora ha ribadito la sua posizione su Carmen Di Pietro portando a riprova della sua teoria due fermo immagine che ritraggono la show girl con un sopracciglio completamente diverso e, a detta sua, modificato con il botulino.

Guendalina Tavassi, sconcertata dalle sue parole, ha replicato con ironia: «Ti pare che facendo la fame sull'Isola si pensi al ritocchino? Posso assicurare che non c'è nessun chirurgo estetico che gratuitamente rimette in sesto le naufraghe, anche perché sennò non sarei tornata in Italia. Lo avrei sfruttato di più».

E anche Floriana le fa eco: «Posso confermare che non c'è nessun chirurgo», insuando anche dell'altro... «Ci potete assicurare che le due immagini risalgano entrambe a questa edizione? Carmen è già stata all'Isola dei Famosi qualche anno fa, non è che la prima foto si riferisce alla prima edizione di Carmen Di Pietro?».

Un aspetto che molti in studio non aveva considerato, ma per mettere a tacere qualsiasi dubbio è servito l'intervento del dottor Lorenzetti, in collegamento dalla camera d'ospedale di Eva Henger, reduce dall'ultimo intervento dopo il terribile incidente stradale che l'ha vista coinvolta in Ungheria più di un mese fa. Il professore ha fatto presente: «È impossibile giudicare da qui se veramente ci sia stato un trattamento con il botulino. Io lo escludo e, guardando le foto, penso si tratti di una semplice alterazione del volto dovuta alle espressioni facciali completamente diverse. Probabilmente Carmen Di Pietro, nella foto incriminata, era soltanto stupita da qualcosa che le era vicino e quindi ha alzato il sopracciglio».