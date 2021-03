Isola dei Famosi 2021, Akash Kumar e il mistero degli occhi. La testimonianza dalla D'Urso: «Ritoccati chirurgicamente»

Il vero colore degli occhi di Akash Kumar, naufrago dell'Isola dei Famosi, è ormai diventato un giallo a puntate. Secondo alcune indiscrezioni infatti Akash Kumarr, avrebbe alterato il colore dei suoi occhi, in origine neri, attraverso un'operazione vietata in Italia. A “Live Non è la D'Urso” Veronica, una testimone che dichiara di aver vissuto nello stesso paese di Akash svela: “Sono ritoccati chirurgicamente”.

ISOLA DEI FAMOSI 2021, IL MISTERO DI AKASH KUMAR

A “Live Non è la D'Urso” si è discusso degli occhi color ghiaccio di Akash Kumar, naufrago dell'Isola dei Famosi 2021. Durante la trasmissione è stata mandata in onda la testimonianza di Veronica, una ragazza che dice di aver vissuto nello stesse paese dov'è cresciuto Akash, dov'era appunto famoso per i suoi bellissimi occhi neri “Tutti confermano – svela l'indiscrezione - che gli occhi sono ritoccati chirurgicamente. Abbiamo tantissimi testimoni, amici e conoscenti che sono cresciuti con lui. Mi sentivo di dirle questo”.

Alex Belli, amico di Kumar, ha aggiunto: “Gli ho dato un consiglio, se l'hai fatto dillo. Se l'hai fatta l'operazione è comunque riuscita, tanto vale che lo confessi”. La D'Urso ha poi ricordato che l'intervento a cui si sarebbe sottoposto Akash Kumar è illegale nel nostro paese e sopratutto molto pericoloso.

