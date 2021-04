Isola dei Famosi 2021, Brando Giorgi operato agli occhi: «Spero di andare in trasmissione per difendermi»

Brando Giorgi dopo il suo ritiro dall’Isola dei Famosi 2021 si è operato all’occhio. Brando Giorgi, che ha dovuto improvvisamente abbandonare l’Isola dei Famosi 2021 per un problema all’occhio, è tornato sul social per dare conto dell’esito positivo dell’intervento e per annunciare il suo prossimo ritorno negli studi del reality: “Spero quanto prima di riuscire ad andare in trasmissione per provare a difendermi un po’...”.

