Isola dei Famosi, naufrago a sorpresa: «Entrerò nella seconda puntata». Chi è

Si è aggiunto un altro naufrago nel cast della 18esima edizione dell'Isola dei Famosi, che andrà in onda con la prima puntata lunedì 8 aprile. Il concorrente ha rivelato la sua partecipazione al reality attraverso il suo profilo Facebook. Si tratta di un noto attore siciliano e il motivo per il quale non è stato già ufficializzato riguarderebbe una scelta presa dagli autori del reality condotto da Vladimir Luxuria. Andiamo a vedere di chi si tratta.

La rivelazione

Si tratta dell'attore siciliano Francesco Benigno. «Gli autori e la rete mi hanno stupito - si legge dalla pagina Facebook di Francesco Benigno -.

Mi hanno detto tu sei un personaggio e attore importante e amato e non vogliamo farti entrare all’isola insieme agli altri, ma ti faremo entrare alla seconda puntata già confermata di giovedì 11 aprile da solo super coccolato».

L'attore ha aggiunto: «Grazie agli autori, Mediaset e Banijay per il trattamento e ci vediamo giovedì 11 su canale 5. L’8 aprile alla prima puntata non ci sarò e quindi cari fan se avete di meglio da fare fate pure basta che l11 sarete tutti collegati per fare schizzare in alto gli ascolti oggi sono i numeri che fanno importante un artista».