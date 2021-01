Italia’s got Talent, le “Black Widow” si aggiudicano subito il golden della Maionchi

Prima puntata scoppiettante per Italia's Got Talent su Sky. La spettacolare coreografia del gruppo di danza “Black Widow” della scuola Urban Theory di Vallecrosia ha conquistato Mara Maionchi. Al termine di un’esibizione particolarissima, la Maionchi ha schiacciato il Golden Buzzer, mandando le giovanissime ballerine, capitanate da Aisha, direttamente in finale.

👏 Un grosso applauso alle Black Widow, il primo Golden Buzzer della nuova edizione di #IGT! ✨ Vi aspettavate che sarebbe stata @maramaionchi a darlo per prima? 🤩 pic.twitter.com/dV6ezNxHK7 — Italia's Got Talent (@IGT_official) January 27, 2021

«Non sono riuscita a trattenermi – commenta Mara Maionchi – Non mi dovete ringraziare, dovete ringraziare solo voi stesse che mi avete trascinato nel gold». Le ragazze hanno dato vita a uno show fatto tutto con le mani. Qualcosa di unico.

Noi completamente stregati da questa performance. 🔮 ✨ Ma come avrà fatto? 🤯 #IGT pic.twitter.com/hkyw8ftpwc — Italia's Got Talent (@IGT_official) January 27, 2021

Ma lo spettacolo ha visto anche altri talenti eccezionali: la danzatrice saluzzese Anna Russo, 10 anni, si è esibita a passo di danza con la sua bambola assassina, arrivando a “spaventare” Joe Bastianich: «Mi hai fatto un po’ paura Anna» ha commentato il giurato del programma. Kateryna e l’ipnotizzante magia della giocoleria che con alcune palline ha fatto qualcosa di straordinario (ha omaggiato il grandissimo giocoliere italiano Enrico Rastelli). E poi Christian e Percy, il cane equilibrista, la poesia di Fatima contro le discriminazioni, bravura e comicità per Andrea Masotti con un omino in testa. Una prima puntata insomma, che ha regalato al pubblico grandi emozioni.

Federica Pellegrini: «Adesso mi alleno per la tv e un figlio. Mi sposo? Non devo dirlo io»

Covid, Mara Maionchi dimessa dall'ospedale. Il marito: «Sta bene e vi abbraccia tutti»

Ultimo aggiornamento: 10:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA