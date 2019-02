Wanda Nara, la sorella di Mauro Icardi attacca: «Piange solo per fare lo show»

Ivana, sorella del calciatore dell'Inter Mauro Icardi torna a parlare a Domenica Live del difficile rapporto con il fratello e con la moglie Wanda Nara.

«Io amo mio fratello, lui non lo capisce. Pensa che, come gli ha fatto credere la moglie, ci avviciniamo tutti solo per chiedere soldi. Io posso aver chiesto a mio fratello 50 euro quando avevo 18 anni, perché lei lavora in una lavanderia e a lui non costava nulla. Io non gli ho mai chiesto appartamenti o altro. Io non voglio i suoi soldi. Chi lo tratta come stupido è lei, che lo tratta come un bancomat. Lei dice che voglio soldi, non è così lo giuro su mia madre, i miei fratelli, il mio fidanzato».«Io non ho mai giudicato Wanda prima, mi arrivavano voci ma io non gli ho creduto, poi l’ho conosciuta e ho cominciato a rendermi conto».Non è la prima volta cheporta le questioni familiari nello studio di«Vuole dimostrare al mondo che siamo una famiglia felice. E quando ho detto che non eravamo una famiglia sono andati a trovare mio padre e con la figlia di mio padre che non l’avevano mai vista, hanno pubblicato 80mila foto. Non mi interessa se vuole essere amica della mia sorellastra, a me interessa un rapporto con Mauro. Mia mamma non vede mio fratello. Non riesco a capirlo».E ancora, «Mia mamma non conosceva mia nipote Isabella, hanno invitato mia mamma al compleanno della bambina, si sono fatti delle foto con lei ma non c’è rapporto, non è una sola volta all’anno il rapporto ma sempre, mia madre non se lo merita».commenta che parlando così sembra che tratti il fratello come uno stupido.«Non lo tratto come uno stupido ma è cieco, non vuole vedere la realtà. Ci siamo sentiti anche su Whatsapp e quando ho iniziato a dirgli quello che pensavo mi ha bloccata. Io non ho parlato male di mio fratello, sto solo raccontando la verità».A confermare il problema familiare, anche l’altro fratello del calciatore,«A me viene da piangere - conclude Ivana - Le mie lacrime sono vere, non come quelle che fa lei che ama fare spettacolo, le lacrime sono per Mauro. Lei gli ha messo cose in testa che non sono vere, non so come fa, è bravissima in queste cose. Se lei vuole parliamo ma a lei non interessa, e neanche a me, mi interessa mio fratello».