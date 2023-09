La Campania trionfa nella classifica ascolti Rai: oltre 13 milioni di spettatori

A partire da gennaio, infatti, oltre 13 milioni di telespettatori (fonte Auditel) hanno già avuto modo di conoscere e apprezzare l’immenso patrimonio culturale campano grazie a una collaborazione tra la Radiotelevisione italiana, Regione Campania e Scabec, la Società Campana Beni Culturali che da oltre circa 20 anni promuove e valorizza le bellezze locali.

Già dai primi giorni dell’anno, intere puntate dei principali format di mamma Rai sono state dedicate ad alcuni tra gli scenari più suggestivi delle cinque province.

Tra questi, il viaggio di Linea Verde Life di gennaio che ha attraversato Salerno e il Parco del Cilento alla scoperta dell’autenticità di alcuni borghi sospesi tra terra e mare, come la Baia di Trentova, San Marco di Castellabate e Trentinara, un itinerario costellato di scorci mozzafiato e della storia di chi quella terra la vive da sempre.

I reporter de Il Provinciale hanno fatto tappa a Benevento durante una puntata speciale dell’Epifania: dalla cima del monte Taburno, il cui profilo ricorda quello di una donna "dormiente", fino all'eremo di San Michele.

Ad aprile, invece, Linea Verde ha celebrato la primavera ischitana con un itinerario alla scoperta della cosiddetta Isola Verde, un territorio caratterizzato dalla mitezza del clima, dalla bellezza del mare, dallo spirito accogliente dei residenti e dalla varietà di offerte a disposizione dei turisti e dei visitatori, prima fra tutte quella termale.

Sempre in primavera, il lungo peregrinare de Il Provinciale ha incontrato l’Irpinia, patria di lupi, poeti e musicisti; una terra affascinante, forte, indipendente, misteriosa e fiera che non poteva non avere come simbolo incontrastato il lupo. Un cammino alla scoperta dell’Abbazia di Montevergine tramite la celebre funicolare, una delle più ripide d’Europa; un’imperdibile occasione per ammirare la celebre Madonna Nera detta anche Mamma Schiavona.

Successivamente, in occasione delle celebrazioni del terzo scudetto della squadra partenopea, le telecamere di Linea Verde Life sono tornate in città per raccontare una Napoli che non ti aspetti, inedita e spettacolare; una polis che continua a stupire milioni di viaggiatori provenienti da tutto il mondo e che si rinnova ciclicamente anche grazie alle capacità creative dei suoi abitanti: lo spazio senza tempo del Complesso dei Girolamini, l’arte contemporanea custodita nelle sale del Museo Madre, l’atmosfera mistica del Museo del Tesoro di San Gennaro, la veduta mozzafiato del Castel Sant’Elmo, la magia subacquea di Baia Sommersa e tutta l’arte custodita all’interno del Museo di Capodimonte.

In estate, invece, la troupe di Linea Blu si è tuffata nelle acque azzurre del Cilento: un viaggio di circa un’ora alla scoperta di paesaggi inattesi, spiagge esclusive e inaspettati luoghi della cultura; timone puntato verso Capo Palinuro per poi fare rotta a Sapri, attraversando Marina di Camerota e Scario, raccontando di spiagge, grotte, archi naturali e falesie alte e ripide. E poi il fascino senza tempo del Parco Archeologico di Paestum e Velia, un’imperdibile esperienza culturale tra le testimonianze della civiltà greca in grado di trasmettere una sensazione unica di connessione con il passato, e un’intensa visita a “Per terra e per mare. Gli Etruschi di frontiera tra mobilità e integrazione", l’affascinante mostra del Museo Archeologico Nazionale di Pontecagnano che riporta gli spettatori ai tempi degli Etruschi grazie a una sala immersiva che racconta l’antica Pontecagnano con ricostruzioni visive e sonore.

In mezzo a tanta bellezza, il progetto “Teatri aperti”, un ciclo di grandi commedie in lingua napoletana che hanno animato la programmazione estiva della RAI con un ciclo di appuntamenti TV con alcuni protagonisti d’eccezione: Carlo Buccirosso, Lello Arena, Gino Rivieccio e altri artisti campani.