Live non è la D'urso, Floriana Secondi e il video hard con l'ex: «Mi hanno ricattata, non c'è nessun filmato». L'ex vincitrice del Grande Fratello ha raccontato a Live tutta la verità sul video hard caricato sulla piattaforma OnlyFans girato insieme all'ex fidanzato.

LEGGI ANCHE Non è la D'Urso, Mercedesz contro Eva Henger

OnlyFans è un social network a pagamento dove i protagonisti caricano contenuti esclusivi solo per i fans. Pochi giorni fa il sito BitchyX.it (foto dal sito BitchyX.it) sono comparse delle foto hot di Floriana Secondi e del suo ex fidanzato Daniele Pompili.

Ospite di Live non è la D'Urso Floriana però ha voluto raccontare la sua versione dei fatti: «Barbara non posso dire molto perchè ci sono delle denunce in corso. Quella con la maschera sono io e quell'uomo è l'essere più viscido che conosca». L'ex vincitrice del grande Fratello conferma dunque di essere lei la donna con la maschera sul volto e racconta quando e perchè sono state scattate quelle foto: «Quelle foto sono di almeno cinque anni, le ha scattate un fotografo di Playboy, ero ricattata e sotto torchio. Io e quell'essere le abbiamo fatte insieme. Lui fingeva di essere il mio fidanzato, abbiamo fatto un servizio fotografico ma nessuno ci credeva. Quelle foto e quel servizio non è mai uscito, è stato il soggetto meschino e infame che ha messo su Onlyfans dicendo che c'è un mio video porno. Fate attenzione vi chiede i soldi ma non c'è nessun video. Voglio dire a tutta Italia cosa ho passato».

Ultimo aggiornamento: 06:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA