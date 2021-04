Lol-Chi ride è fuori, svelato il nome del vincitore: ecco chi è (spoiler)

Gli ultimi due episodi di LOL-Chi ride è fuori, disponibili da giovedì 8 aprile, hanno decretato come vincitore della prima edizione del game show Ciro Priello,uno dei componenti del gruppo comico napoletano i The Jackal. Il primo comedy show di Amazon Prime Video condotto da Fedez in compagnia di Mara Maionchi, che ha coinvolto 10 comici, arriva al suo epilogo. Vince chi resta serio e non ride. Dopo sei ore intense l'attore dei The Jackal è riuscito a battere in un testa a testa finale Katia Follesa. Al momento della proclamazione, l'attore ha ricevuto l'abbraccio degli amici Fru e Frank Matano. Successivamente, è stato applaudito da tutti i concorrenti e ha ricevuto il premio e un assegno da 100.000 euro da devolvere in beneficenza.

L'organizzazione internazionale, destinataria della vincita, scelta da Ciro è stata Action Aid, da sempre impegnata nella lotta alle cause della povertà. The Jackal ha già collaborato con Action Aid per diverse campagne di sensibilizzazione, come lo stesso Ciro Priello ha sottolineato: «Voglio devolvere questa somma ad Action Aid, una onlus che conosciamo da tempo, noi The Jackal abbiamo collaborato molto con loro».

Le prime 4 puntate di Lol-Chi ride è fuori hanno portato all'eliminazione di Fru e Luca Ravenna. I sopravvissuti alla control room gestita da Fedez e Mara Maionchi, erano Elio, Caterina Guzzanti, Lillo, Angelo Pintus, Frank Matano, Katia Follesa, Ciro e Michela Giraud. Il programma ha riscosso un enorme successo, a giudicare dall'attenzione che ha riscosso sui social.

Non sono mancate però le critiche. Alla recensione di Aldo Grasso sul Corriere della Sera che indicava quattro motivi per cui non guardare il programma ritenuto 'puerile' e 'assai forzato', ha risposto uno dei concorrenti, Frank Matano, con un tweet.