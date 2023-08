Loretta Goggi, critiche sulle decisioni di Pier Silvio Berlusconi: «Il Gf Vip è trash? Perché non ci ha pensato prima? Il reality avrà ancora senso?»

Loretta Goggi dura sulle decisioni “rivoluzionarie” di Pier Silvio Berlusconi sulla prossima edizione del Gf Vip. Come annunciato nel corso della conferenza stampa di presentazione dei palinsesti, l'amministratore delegato di Mediaset accantona il trash in favore di una linea più sobria: nessun eccesso nel linguaggio o negli atteggiamenti, maggiore attenzione alle storie e ai “curricula” televisivi dei personaggi del cast e anche i fandom dovranno mantenere un linguaggio consono. E proprio su queste nuove linee guida Loretta Goggi lancia la sua frecciata a Pier Silvio Berlusconi dalle pagine di La Repubblica: «Mi chiedo: se era trash, perché non ci ha pensato prima? E se il Grande Fratello diventa un’altra cosa, ha ancora senso?».

Loretta Goggi e la bordata a Pier Silio Berlusconi sul Gf Vip

E questa è la domanda che anche i telespettatori in effetti si stanno facendo. Nel reality di Canale 5, condotto da Alfonso Signorini infatti tutto sembra prendere una piega nuova: la giornalista Cesara Buonamici opinionista unica, Giulia Salemi sostituita da Rebecca Staffelli e un'edizione fatta di personaggi vip e nip.

Loretta Goggi è invece confermata come di Tale e Quale Show, il programma di Rai1 condotto da Carlo Conti.