Massimiliano Varrese e la lite dopo il Grande Fratello, la mamma di Monia La Ferrera furiosa: «Uomo che offende le donne»

Tra Josh Rossetti, fratello di Greta e, Massimiliano Varrese, dopo la finale del Grande Fratello si sarebbe sfiorata una rissa fuori dagli studi del reality condotto da Alfonso Signorini. A scatenare la rabbia del fratello di Greta sarebbe stato un commento di Massimiliano Varrese a Monia, ex dell'attore e attuale fidanzata di Josh. Oggi infatti, la mamma di Monia La Ferrera, Radhia, si è detta indignata dall'atteggiamento di Massimiliano. La colpa dell'ex gieffino, secondo Radhia, sarebbe stata quella di aver detto «brava, brava» a Monia applaudendole in faccia dopo aver scoperto della sua relazione con il fratello di Greta Rossetti.

Le parole di Radhia, mamma di Monia

«Sono inc******a - ha esordito Radhia su Instagram -.

Non mi piace quello che Massimiliano ha detto a mia figlia, ovvero ‘brava Monia’. Sì è vero, è stata brava, perché ti ha ripulito la faccia dopo tutto quello che è successo con Heidi. Massimiliano Varrese offende le donne, è un uomo che le offende e non è giusto quello che ha detto nei confronti di mia figlia».

La mamma di Monia ha concluso: «Non può dire a mia figlia ‘brava brava’. Mia figlia non è entrata al Grande Fratello per lui, è entrata come entrano tutte le persone. Quella con Massimiliano è una storia di quindici anni fa».