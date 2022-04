Maurizio Lastrico bloccato in aeroporto: cosa è successo all'attore

Le regole valgono per tutti, nessuno escluso. Lo sa bene Maurizio Lastrico, che oggi avrebbe dovuto prendere un aereo per Roma e invece è stato bloccato in aeroporto e costretto a rinunciare al volo.

Nel giorno in cui Rai1 manda in onda l'ultima puntata di Don Matteo con Terence Hill anche Maurizio Lastrico alias il pm Marco Nardi accusa un po' di tensione e infatti dimentica i documenti a casa. Di questa fatale distrazione si accorge solo una volta arrivato al gate. «Ragazzi iniziamo alla grande. Sono andato in aeroporto e non ho trovato il documento. A Genova mi conoscono, al gate non c'è stato nessun problema... mi hanno rispedito indietro» racconta sui social il cabarettista, tra l'incredulo e il divertito.

Nonostante l'attore sia un volto noto del piccolo schermo, è stato costretto a ricorrere al treno per non perdere gli appuntamenti della giornata nella Capitale. «Pazienza, dovevo partire con una bella denuncia di documenti» ha aggiunto Lastrico senza perdere il sorriso e dando appuntamento ai suoi follower a stasera con Don Matteo.