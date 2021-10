Mietta positiva al Covid, Green Pass e vaccino: ecco protocolli per talent, talk e trasmissioni tv da XFactor ad Amici

Per ballare in tv non è richiesto il vaccino. E nemmeno per cantare, per imitare, o per fare un’ospitata nel salotto di un talk. Quel che è indispensabile, ed è preteso da tutte le produzioni televisive, è il green pass: ovvero la certificazione che provi l’avvenuta vaccinazione del concorrente, dell’ospite o dell’addetto, oppure la sua negatività a un test molecolare o antigienico effettuato entro 48 ore dal controllo.

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati