Montalbano su Rai 1, stasera la replica con "Il giro di boa" - Trama

Questa sera torna in replica su Rai 1 Montalbano con "Il giro di boa" - Trama. La rai punta ancora una volta sul Commissario Montalbano, l''episodio questa sera, lunedì 27 aprile, è andato in onda per la prima volta il 22 settembre 2005, registrando come sempre un grande successo di pubblico: quasi 9 milioni di telespettatori e uno share del 33,24%.

Ancora un appuntamento con il commissario più amato dagli italiani. Lunedì 27 aprile, su Rai1 alle 21.25, viene riproposto “Il giro di boa” tratto dall’omonimo romanzo di Andrea Camilleri e diretto da Alberto Sironi. Se non ci saranno ulteriori cambiamenti di palinsesto le altre repliche di Montalbano dovrebbero andare in onda: il 4 maggio con Il campo del vasaio, l’11 maggio con Una lama di luce e 18 maggio con Come voleva la prassi.

Durante la consueta nuotata mattutina, Montalbano scopre il cadavere galleggiante di un certo Ernesto Errera, latitante calabrese. Nel frattempo, al porto di Vigata, avviene lo sbarco di un gruppo di immigrati extracomunitari. Fra questi, il commissario nota un bimbo dall'aria impaurita che lo guarda implorante. Successivamente, Montalbano viene a sapere che il bimbo ha tentato la fuga ed è morto investito da un'auto. La reazione di Montalbano è feroce, al punto da mettere a repentaglio la propria vita.

Ultimo aggiornamento: 12:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA