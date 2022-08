Imprevisto in diretta. E' diventato virale l'episodio avvenuto questa mattina durante la puntata di Morning News su Canale 5. Ed è proprio l'imprevisto che fa sorridere il web ormai da ore. Dopo aver trattato i temi politici e sanitari,la conduttrice Simona Branchetti, ha affrontato il tema dell’estate con persone anziane, collegandosi con la spiaggia di Ostia. In diretta, l'inviata Giorgia Ceccacci ha avvicinato un gruppo di signore per chiedere loro come stanno affrontando il caldo torrido delle ultime settimane. Una signora, non avendo probabilmente compreso di essere in diretta, ha sfoderato una battuta che è diventata virale in pochissimi secondi. «Allora, vi siete rinfrescate?”, ha chiesto la giornalista. I bagnanti hanno risposto in coro con un cantilenante «Sììì». E, qui, una donna ha voluto aggiungere altro: «Ci siamo rinfrescate benissimo, pure la patata si è rinfrescata».

APPROFONDIMENTI LA STORY Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker sempre più vicini: a... IL TOTO NOMI Gf Vip, in arrivo il nuovo concorrente della 7^ edizione: ecco chi...

Leggi anche > Claudio Amendola e Francesca Neri stanno divorziando? L'attore fa chiarezza: «Ecco come stanno le cose. Non so...»

Subito dopo, la signora ha capito di essere in diretta e, avendo compreso di aver detto una battuta imbarazzante, si è coperta il volto con le mani. Una sua amica invece, chiaramente non consapevole della gaffe, ha rimarcato a gran voce quanto detto dalla prima bagnante. «Pure la patata, pure la patata» ha urlato.

Giorgia Ceccacci, colta alla sprovvista e in evidente imbarazzo, ha cercato di togliersi dal pasticcio con uno sconsolato: «Va bene, lasciamo perdere. Si sono rinfrescate». In studio, Emanuela Carcano, ospite del programma, ha preso la parola, provando a risolvere l’impiccio con una spiegazione ‘socio-antopologica’. «A un certo momento con il passare degli anni si perdono i freni inibitori. Si dice tutto senza timore». «Ma sì, è giusto» ha commentato Simona Branchetti che ha così chiuso la questione con il sorriso sulle labbra.