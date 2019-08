Nadia Toffa, Davide Parenti ricorda la iena: «Sapeva sarebbe finita così, nelle ultime puntate non riusciva a camminare»

Venerdì 16 Agosto 2019, 00:13 - Ultimo aggiornamento: 16-08-2019 00:47

Nadia Toffa ha lavorato fino all'ultimo sapendo che avrebbe potuto anche morire. A ricordare la iena è Davide Parenti, autore del programma tv “Le Iene”, che ha voluto sottolineare la forza e il coraggio di Nadia anche in un momento di grande dolore e sofferenza quale è stato quello della sua malattia. In un'intervista di Ilaria Ravarino per Il Messaggero, l'autore ripercorre gli ultimi mesi della Toffa.«Soffrivamo il fatto che lei soffrisse. È stata bravissima a portare avanti tutto, nonostante gli attacchi e le operazioni, ma è difficile stare vicino a una persona che ha il destino segnato. E Nadia lo sapeva. È andata avanti lo stesso, ha condotto il programma sapendo che sarebbe finita così». Parenti ammette che la Toffa sapeva che le sue condizioni stavano peggiorando e che avrebbe anche potuto perdere la sua battaglia contro il tumore.Nadia non ha mai smesso di lavorare e soprattutto non ha mai smesso di mettere entusiasmo ed energia nel suo lavoro: «Il fatto che lavorasse l’ha tenuta in vita più di quanto la malattia le potesse permettere. È una malattia spietata. Quando ti dicono che hai quella cosa, in quel posto, e di quel tipo, basta che guardi su internet per leggere che hai al massimo dieci mesi. Lei ne ha fatti venti», continua Parenti che racconta come le ultime puntate de Le Iene Nadia facesse veramente fatica anche a camminare.Molti avevano notato l'assenza dallo schermo, i suoi colleghi avevano parlato di un momento di riposo che era giusto si prendesse viste le cure che faceva. Nadia però stava già molto male anche se non ha mai voluto mollare: «Veniva e faceva i balletti. Qualcuno sui social si è accorto della sua difficoltà. Ma lei comunque faceva tutto. Non è riuscita a venire solo all’ultima puntata, le altre le ha fatte tutte. Purtroppo le sue condizioni si sono aggravate proprio all’ultimo».