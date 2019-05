Pamela Prati e il matrimonio saltato, Manuela Arcuri confessa: «È un gioco perverso, ci sono caduta anch'io»

Lunedì 20 Maggio 2019, 12:30 - Ultimo aggiornamento: 20-05-2019 12:55

«È un copione già scritto portato avanti negli anni. Anche io sono caduta nella rete di Pamela Perricciolo. Lei si è presa gioco di me». Lo dice Manuela Arcuri ospite di Eleonora Daniele a Storie Italiane su Rai Uno. Si torna a parlare di Pamela Prati del matrimonio fantasma con Mark Caltagirone che sarebbe stato architettato dalle manager, titolari dell'agenzia Aicos di cui la Prati risulta essere anche direttrice.quello messo in atto dalla Perricciolo e cioè proporre figure di uomini interessanti dai nomi altisonanti come Caltagirone o Coppi che però risultano inesistenti. Anche l'attrice è finita nella rete: “Pamela - racconta la Arcuri - mi fece vedere la foto di un ragazzo bellissimo tale Simone Coppi magistrato. Io allora non era fidanzata. E lei mi disse che voleva presentarmi questo suo amico. Mi fece vedere anche la sua bellissima casa. Più volte mi fece parlare con una voce maschile". Insomma tutto sembrava più che credibile fino a quando la Arcuri non ha compreso che si trattava di un fantasma: "L'incontro non avvenne mai e capii che era tutto finto, una bolla di sapone. Ma io ci sono rimasta malissimo"."Nessuno scopo - dice la Arcuri -, ho capito che lei lo aveva fatto solo per divertirsi. Un gioco perverso. E dopo dieci anni ho capito che è stata messa su una organizzazione sui matrimoni inventati. E anche quello sulla Prati è frutto di un loro gioco architettato".Manuela Arcuri: "È totalmente surreale questo gioco. Un gioco che ha raggiunto l'apice con Pamela Prati". Il gusto della perversione e non solo: "sicuramente con le ospitate negli studi televisivi c'è anche un ritorno economico"- conclude l'attrice.