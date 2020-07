Piero Chiambretti dopo il coronavirus: «In pochi giorni il mio mondo stravolto»

Ultimo aggiornamento: 19:50

è pronto per nuovi progetti, ma non dimentica il momento difficile passato per via del. La pandemia gli ha portato via la mamma Felicia, a cui era molto legato, e ha costretto lui alla terapia intensiva.L’esperienza del ricovero l’ha toccato nel profondo: «È stata un'esperienza che non auguro a nessuno – ha spiegato in un’intervista a “Chi” - Da momenti come questi si esce più forti perché ti portano a superare una prova importante. Molti di quelli che sono entrati in ospedale non sono usciti e non hanno potuto salutare i propri cari, affrontando da soli l'ultimo miglio».Oggi, dopo quello che ha visto, è cambiato: «Oggi sono meno preoccupato delle cosiddette critiche su un programma o su un comportamento perché, quando vai vicino al dolore più grande e ne provi uno immenso per la donna più importante della vita di un figlio, che è la madre, tutto diventa relativo. Ti svegli da una serie di confusioni mentali e capisci quanto sia imprevedibile la vita, in pochi giorni il mio mondo è stato stravolto. Ho realizzato che siamo appesi a un filo, qualche volta al tubo dell'ossigeno».Al suo fianco la figlia Margherita, in cui rivede la madre: «Oggi mia madre non c'è più, e la continuità del nostro Dna è tutto rivolto a Margherita, mia figlia, che ha 9 anni. Spero che possa avere qualcosa della nonna e anche del padre, oltre che della madre, ed è chiaro che abbia riversato su di lei tutto il mio amore, come è giusto che sia, nella continuità di tre generazioni di Chiambretti's. Spero che mia figlia abbia una vita più fortunata di quella che ha avuto mia mamma, ma che abbia anche la sua profondità. Di certo, come lei, mi avrà sempre al suo fianco».