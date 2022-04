Piero Sonaglia, morto lo storico assistente di studio di Maria De Filippi a Uomini e Donne e Tu si que Vales

Il mondo della tv piange Piero Sonaglia, storico assistente di studio dei programmi di Maria De Filippi. A dare l'annuncio della morte è stato il regista Roberto Cenci su Instagram. Piero Sonaglia ha fatto parte di tutte le trasmissioni della Fascino: da Uomini e Donne a Tu si que Vales fino a C'è Posta per Te e da diverso tempo i telespettatori avevano notato la sua assenza nei programmi di Canale 5.

Per moltissimi anni è stato uno dei punti di riferimento delle trasmissioni di Maria De Filippi. In particolare a Uomini e Donne, dove veniva spesso inquadrato perché responsabile degli ingressi dei protagonisti e per il celebre momento dell'entrata in studio delle "due sedute". Il regista Roberto Cenci sui social ha voluto ricordarlo con un messaggio di addio. «Per sempre con noi. Ciao Piero», ha scritto sui social. Una notizia che sconvolge la famiglia di Maria De Filippi e gli spettatori che in questi anni si erano affezionati a lui e che in questi giorni si erano interrogati sulla sua assenza.

La carriera

Si era fatto conoscere principalmente in studio a Uomini e Donne, ma era in tv già dai tempi della Corrida sempre su Canale 5. Dopo l'arrivo nella Fascino, ha partecipato attivamente a programmi come Tu sì que vales e Amici diventando uno dei punti di riferimento della stessa Maria De Filippi, sia del programma di appuntamenti che di tutti i talent.

Gerry Scotti: il più bravo di tutti

«Cari amici, a TSQV non potrò più chiamare “Pierooooooooo” perché Piero non c’è più. Perdiamo il più bravo di tutti, un professionista cortese sempre con il sorriso sulle labbra. Già ci manca», ha scritto Gerry Scotti (che con lui ha lavorato a Tu si que vales su Canale 5) in un post su Instagram.

Il ballerino e coreografo Marcello Sacchetta, che negli scorsi anni ha anche condotto il daytime di Amici, ha scritto sui social: «Ho il cuore spezzato. Non riesco ancora a crederci. Ho sempre pensato che fossi una tra le persone più buone e umane che abbia mai conosciuto - il suo addio in una storia su Instagram con un video in compagnia di Stefano De Martino -. Non si fa così Piero, non puoi andartene così all'improvviso. Ti voglio bene, con immensa stima e dolore. Riposa in pace».