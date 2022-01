Romina Carrisi, a Oggi è un altro giorno il retroscena su Al Bano a Sanremo: «Quando ha scoperto che c'erano Morandi e Ranieri...»

Romina Carrisi a Oggi è un altro giorno, il cui cast si è trasferito a Sanremo, racconta un retroscena sul papà Al Bano. La figlia di Romina Power ricorda di essere salita sul palco del teatro Ariston quando era ancora nella pancia della mamma e poi di aver presentato i genitori durante la reunion all'ultima kermesse.

APPROFONDIMENTI LA STORIA Romina Power: «Con Al Bano non so perché sia finita.... BENVENUTA! Al Bano e Romina di nuovo nonni: è nata Rio Ines, terza figlia...

Romina Carrisi a Oggi è un altro giorno

Al Bano e Romina hanno fatto la storia della canzone italiana e tutti ricordano e canticchiano i loro brani. Il cantante di Cellino San Marco ha vinto il festival solo in coppia con l'ex moglie, nonostante sia un veterano della manifestazione. Alla domanda di Serena Bortone sulla possibilità che i genitori possano un giorno tornare in gara, risponde l'ultimogenita della coppia.

Romina Carrisi a Oggi è un altro giorno

«Mia madre non tornerebbe in gara, non è competitiva. Mio padre quando ha saputo che c’erano Ranieri e Morandi ha detto "dovevo andare anch’io"». Oltre al simpatico retroscena, anche il ricordo del rischio corso dalla mamma quando era incinta di lei: «Ha rischiato di perdermi perché era alle Maldive per abbronzarsi per Sanremo e ha avuto una minaccia di aborto».