Romina Power, confessione a Verissimo: «Il collegio dalle suore mi ha dato una forza interiore. Avrei voluto adottare un bambino ma...»

A Verissimo nel suo salotto televisivo, Silvia Toffanin ha ospitato nella puntata di domenica 14 aprile, Romina Power, l'ex moglie di Al Bano insieme ai figli Romina Carrisi e Yari Carrisi. La cantante durante l'intervista ha posto il focus sulle novità nella vita della loro famiglia, con particolare attenzione alla recente esperienza di maternità di Romina Carrisi. «Mi sto coccolando tanto questo nipotino, lui è bellissimo - ha raccontato Romina Power a Silvia Toffanin -. Quando gli parlo lui sorride e non si riesce contenere. Gli sto facendo già scuola, la sua prima parola deve essere "nonna". Lui ha due mesi e già cerca di parlare».

Romina Power e l'amore per i figli

«I miei figli sono molto legati - ha spiegato Romina Power a Verissimo - .

Noi abbiamo fatto lunghi viaggi insieme. Non avrei mai pensato di avere quattro figli. Sono perfetti così. Dopo Yari avrei voluto adottare un altro bambino ma non dovevo essere l'unica a volerlo. E quindi ne ho fatti altri due di produzione mia. Yari è la mia spalla forte, chiedo molti consigli a lui. Io sono molto per il dialogo e cerco sempre di mettere pace. Adesso ci pensano i miei figli a sfornare figli».



Il rapporto con mia sorella

Taryn Power, sorella minore di Romina Power, si è spenta a 66 anni nel 2020. Nel 2019 le era stata diagnosticata una leucemia. «Io e mia sorella eravamo sballottate a destra e sinistra. Non sentivamo questa mancanza di famiglia. Andare in collegio dalle suore mi ha dato una forza interiore. Mia sorella era un tipo originale, mi manca tanto. Era uno spirito libero, anticonformista, creativa».

«Vorrei mandare un saluto al mio contadino Gabriele», ha salutato così Romina Power lo studio di Verissimo.