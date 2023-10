Romina Power a Verissimo: «Non ho mai smesso di cercare mia figlia Ylenia, non mi arrendo. Al Bano? Qualcosa rimane»

Romina Power ospite a Verissimo si è confessata sui suoi viaggi a Medjugorje e le emozioni provate. Inevitabile, poi, il racconto della ricerca della figlia che per anni è durata senza sosta e che ancora non si arresta. La cantante, ex moglie di Al Bano, ha la sensazione che la figlia sia viva e per questo continua a cercarla. Poi sul suo rapporto con l'ex marito, una confessione particolare. Ecco cosa ha rivelato a Silvia Toffanin.

«Cerco ancora mia figlia»

«I miei giorni a New Orleans a cercare mia figlia Ylenia sono stati difficili. Non ho mai smesso di cercarla. Sento che sia viva da qualche parte del mondo. Non è stato trovato ancora nulla, io non mi arrendo», ha confessato Romina Power a Verissimo.

«Yary è tornato spesso da solo a cercarla», ha continuato spiegando che neanche il figlio si è mai arreso.

Il rapporto con Al Bano

«Quando c'è un feeling tra due persone è difficile che sparisca.

Qualcosa rimane, non è come prima: siamo nemici pacifici», ha confessato sul loro rapporto. In merito a quelli che sono commenti e complimenti espressi sul palco di 4 Volte 20, spettacolo andanto su Canale 5 per gli 80 anni del cantante, ha spiegato che è stata solo «una scena. Nel privato non mi tratta così».

Domani Romina Power festeggerà 72 anni e per l'occasione Silvia Toffanin le ha regalato un bouquet di peonie, il fiore preferito della cantante che ha ricambiato il regalo con un braccialetto comprato a Medjugorje.