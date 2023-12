Sabrina Salerno: «Sono vittima di stalking da due anni. Convivo con la paura, sto aspettando il Codice rosso»

Sabrina Salerno ha rilasciato un'intervista molto intensa in cui ha rivelato di essere vittima di stalking da oltre due anni. Tutto è iniziato nel 2021, come racconta la showgirl, «Lei è una donna francese con gravi problemi psicologici. Ho sporto denuncia per stalking in Italia e in Francia, sto aspettando il codice rosso, ovvero il procedimento che prevede un intervento immediato», ha continuato nell'intervista con La Stampa.

«Me la sono ritrovata ovunque, anche nei pressi di casa e la sottoposero a Tso, il trattamento sanitario obbligatorio, applicato in Italia senza ricorrere al ricovero. Nonostante la denuncia nessuno mi dice niente: non so chi è, se è pericolosa. Convivo con la paura di trovarmela davanti, temo la reazione che potrei avere e anche le conseguenze, visto che se qualcuno entra in casa tua armato e ti difendi qui in Italia finisci anche in galera», ha raccontato Sabrina Salerno, dichiarando di avere molta paura.

«Questa donna soffre di problemi psicologici – continua la showgirl – è ossessionata, dice di essere mia moglie e che il diavolo ci separa.

Ho le scatole piene di questa storia, sono due anni che vivo in ansia, penso alle donne impaurite che non hanno una rete intorno come me. Basta piangere ai funerali e non fare niente per cambiare le cose. Continuano a morire donne, è un fallimento. Bisogna denunciare, ascoltare, inasprire le pene».