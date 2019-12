Sanremo 2020, Al Bano: «Bello fare l'ospite ma mi manca la gara. Forse hanno pensato che ero troppo vecchio...»

Ultimo aggiornamento: 19:28

sarà super ospite sul palco si, condotto da Amadeus dopo la gestione di Claudio Baglioni, assieme alla ex Romina Power. Al cantante però, celebrazione a parte, manca la componente data dalla sfida sul palco.Le emozione mancheranno: «Per me Sanremo è sempre la gara – ha spiegato ospite ai microfoni di “Un giorno da pecora” - il fatto che vai ospite è bello, è un fatto strapositivo ma quando sai di andare in gara si svegliano dentro tutte quelle armi ed emozioni antiche. Così è bello, fai un Sanremo straordinariamente interessante ma mi manca la gara».Non ha scelto lui di non gareggiare - «Mah, hanno detto forse non hai più l'età per andare in gara. Secondo me si sbagliano ma va bene così» - ma va bene anche solo la celebrazione come ospite: «Indubbiamente va bene la celebrazione, certo. Ma siccome io ho vissuto sempre Sanremo con le gare...ho partecipato due volte come ospite d'onore e non è la stessa cosa».