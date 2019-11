Sanremo 2020, toto vallette: accanto a Diletta Leotta una tra Elisabetta Gregoraci e Lorella Boccia?

Mancano poco più di due mesi a Sanremo 2020 ed il toto-vallette si fa sempre più insistente. Amadeus, che condurrà il Festival, ha già scelto Diletta Leotta e sta cercando di completare la squadra. Secondo quanto riporta Chi, si profila una sfida a due tra Elisabetta Gregoraci e Lorella Boccia.

Come Marco Castoro per Leggo aveva già anticipato, nelle intenzioni di Amadeus c'era la creazione di una squadra composta da quattro persone: il conduttore, un altro personaggio dello spettacolo e due donne. La scelta era caduta sulla confermatissima Diletta Leotta, mentre Amadeus avrebbe voluto al suo fianco anche Tiziano Ferro e Monica Bellucci. Il cantante pontino e l'attrice umbra ma ormai francese d'adozione, però, hanno dato la disponibilità a partecipare all'Ariston solo per delle ospitate d'onore, senza essere presenti per tutta la settimana del Festival.



Nelle intenzioni dic'era anche quello di scegliere non solo una donna bionda ed una mora, ma anche di affiancare, ad una co-conduttrice giovane e sulla cresta dell'onda, un'altra donna dalla maggiore esperienza. La candidata ideale, a questo punto, sarebbe, che ha come agente proprio, voluto da Amadeus come direttore artistico di. Anche, ballerina e conduttrice del daytime di Amici, ha come agente Lucio Presta, oltre ad essere sua nuora, dopo il matrimonio col figlio Nicolò. Chi la spunterà?