Sanremo 2022, indiscrezione: «Fiorello non ci sarà». Il silenzio social di Rosario

Solo qualche mese fa Amadeus aveva confermato la sua presenza al Festival di Sanremo per il terzo anno consecutivo, per tutti era scontata la presenza di Fiorello come co-conduttore, ma le cose non sono ancora certe anzi. Simpatia, bravura e capacità sono queste le innegabili doti con cui Fiore ha conquistato l'Ariston diventando per Amadeus un pilastro portante del Festival. Ma a quanto par questo anno Fiorello a detto «no» a Sanremo e Ama dovrà trovarsi un sostituto. E se il conduttore de’ “I soliti ignoti” era apparso entusiasta della terza chiamata di mamma Rai, il talentuoso Fiore ha preferito rinunciare a questa ennesima edizione. Ad assicurarlo è TPI, che ha spiegato di aver raccolto indiscrezioni molto qualificate che hanno riportato il rifiuto dello showman di riprimeggiare all'Ariston. «Tutti danno la sua presenza come sicura: ma non è così, niente è ancora certo», ha dichiarato una fonte molto attendibile a TPI. L'ipotesi è che quest’anno ci dovremo accontentare di avere Rosario come ospite di una sola puntata, delle cinque serate previste dalla kermesse, che si svolgerà dall’1 al 5 febbraio 2022, in quanto lo showman ha deciso di laciare solo Amadeus in questa esperienza. Se tutto ciò fosse confermato Fiorello diventerebbe semplicemente una star magari anche guest, ma comunque pur sempre solo un'ospitata e per Ama sarebbe una vera e propria doccia gelata.

Sanremo 2022, le indiscrezioni

«Voci molto attendibili da noi raccolte smontano l’ipotesi di una presenza fissa dello showman», ripete TPI che dà ormai per scontato il fatto che Fiorello non sarà uno dei protagonisti del Festival 2022. Eppure Amadeus, nei mesi scorsi, prima di affermare la sua presenza per la terza volta all'Ariston aveva imposto l'affiancamento a Fiore, diversamente non avrebbe preso il timone della Kermesse A quanto pare, però, la vicenda si è sviluppata in un altro modo. Amadeus ci sarà, Fiorello no, se non, forse, per una ospitata.

La conferma dai social

A confermare la tesi di TPI c'è anche una considerazione da fare: da quando Amadeus ha annunciato di aver trovato l’accordo con la Rai per condurre il Sanremo, lo showman siciliano non ha proferito alcuna parola sul tema. Zero interviste, zero dichiarazioni social, zero battute, niente di niente: probabilmente Fiorello stava già valutando l'ipotesi di lasciare.

Ora non ci resta che attendere qualche comunicazione ufficiale da Fiore, ma nel frattempo ci resta un dubbio: dove troverà Amadeus un valido "sostituto" di Fiorello?