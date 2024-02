Sanremo 2024, problemi con il televoto per il pubblico a casa: «Non riusciamo a votare». Amadeus: «Non abbiamo mai ricevuto così tanti voti»

La finale di Sanremo è iniziata e i fan sono subito accorsi al telefono per esprimere il loro voto (massimo 5) per i loro artisti preferiti in gara. Tuttavia alcuni spettatori stanno riscontrando numerosi problemi nella gestione dei voti e lo hanno comunicato su X, nei commenti sotto il tweet dell'account di Sanremo 2024.

Sanremo 2024, la diretta della finale

Io che non riesco a votare…la campania ha bloccato il televoto per i troppi messaggi per Geolier? #Sanremo2024 — m220390 (@martina22030) February 10, 2024

Il televoto da casa

Molti spettatori stanno riscontrando problemi nella votazione dei loro artisti preferiti. Primo nella classifica generale temporanea è Geolier, seguito da Angelina Mango e Annalisa. I fan di Sanremo hanno iniziato immediatamente a mandare i voti al loro cantante preferito in gara, ma in molti non sono riusciti ad effettuare la votazione in modo corretto, portando a termine l'operazione: «Per ora non riesco a votare, va solo da fisso», dice un utente precisando che non arriva il messaggio di conferma del voto ricevuto, mentre altri riscontrano problemi anche dal telefono fisso.

«Se trovate difficoltà state tranquilli perchè abbiamo un record, stanno arrivando una quantità di voti mai verificati prima nella storia del Festival», ha rassicurato Amadeus in diretta.

I cantanti invitano a votare

Anche alcuni degli artisti in gara stanno facendo dei video in cui cercano di rassicurare i fan ed evidenziano dei rallentamenti e disagi. «Ragazzi purtroppo ci sta un problema col televoto, mi state mandando un sacco di screenshot che non vi arriva la conferma.

Non fermatevi, continuate a votare. Purtroppo le linee sono bloccate. Non mollate, che ci vediamo stasera», dice Geolier in video.

«Ragazzi faccio questa storia per dirvi che sì, è vero, ci sono dei problemi col sistema del televoto, è in questo momento intasato ma non preoccupatevi, dovete continuare a votare finché non ricevete l'sms di conferma della votazione», dice Annalisa in una storia su Instagram.