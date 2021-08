Stasera in tv, venerdì 13 agosto, su TV8 "Gomorra": trama dei due episodi

Stasera in tv, venerdì 13 agosto, in onda dalle 21:30 su TV8 due episodi della terza stagione di "Gomorra". La serie è liberamente ispirata al best seller di Roberto Saviano e racconta le storie delle organizzazioni criminali di stampo camorristico che da Secondigliano sono arrivati poi ad allargare i propri poteri in tutta Europa ma non solo. Stasera gli episodi 1 e 2 della terza stagione.

APPROFONDIMENTI SERIE TV Gomorra, la nuova serie Sky con il ritorno di Ciro l'immortale LO SCONTRO Roberto Saviano escluso dal Ravello Festival: «Bloccato da... LA SERIE Gomorra, Salvatore Esposito dice addio a Genny Savastano. Quando esce... SPETTACOLI Gomorra, Salvatore Esposito dice addio al personaggio di Genny... SPETTACOLI Gomorra, le prime immagini dal set

Stasera in tv, venerdì 13 agosto, su Canale 5 "Ines dell'anima mia - Sangue e fuoco": anticipazioni e trama della puntata

Trama e anticipazioni degli episodi

Stagione 3 episodio 1

Nel primo episodio, la vicenda riprende lì dove si era interrotta nella seconda stagione: Don Pietro è morto e adesso qualcuno deve prendere il suo posto, prima che si diffonda la notizia dell'omicidio. Proprio per questo motivo Ciro, meglio conosciuto come l'Immortale, è costretto a scappare: ormai non ha più niente che lo trattenga a Secondigliano, diventato solo un luogo popolato di fantasmi.

Stasera in tv, venerdì 13 agosto, su Rai 1 "Canzone Segreta": ospiti e anticipazioni del programma con Serena Rossi

Stagione 3 episodio 2

Secondigliano non è più quella di una volta: a causa della supervisione continua delle forze dell'ordine i boss sono costretti a cercare nuovi sbocchi e nuovi luoghi in cui condurre i loro affari. Consapevole di ciò e del fatto che il potere della sua famiglia, i Savastano, risiede proprio sul pieno controllo di quelle piazze, Genny deve trovare un modo per conciliare la sua nuova vita nella capitale con la gestione di Napoli Nord.