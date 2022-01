Stefano De Martino torna in tv con Stasera Tutto è Possibile: ecco chi lo affiancherà nel programma. Anticipazioni e data d'inizio

Torna per riconquistare il pubblico Stefano De Martino. Dopo il successo clamoroso di Bar Stella, l'ex di Belen Rodriguez, torna alla guida di Stasera Tutto è Possibile. Le registrazioni dello show, arrivato alla sua settima edizione e condotto fino al 2018 da Amadeus, si sono tenute nel mese di dicembre, e testimionate anche dai profili social dell'ex ballerino, a Napoli. Salvo cambiamento dell'ultimo minuto, secondo Nuovo Tv, il programma dovrebbe iniziare il 22 febbraio su Rai2.

La carriera di Stefano nel mondo della televisione continua a regalargli grandi soddisfazioni. Il nuovo volto della tv italiana pare a questo punto si chiami proprio Stefano De Martino. Dopo l'addio alla danza infatti il 32enne ha deciso di dedicarsi completamente alla sua crescita professionale. È talentuoso, costante, simpatico, umile e carismatico. Le carte giuste le ha per potersi affermare completamente nel piccolo schermo. La carriera di Stefano De Martino parte da Made in Sud da lì, l'ex ballerino ha cominciato a farsi conoscere ed è piaciuto.

Il successo di Bar Stella

Poi finalmente il programma che Stefano ha condotto ma anche e soprattutto scritto: Bar Stella. Lo show, a basso costo (così canta nella sigla di inizio), che De Martino a dedicato a suo nonno e alle sue origini. L'ex ballerino in Bar Stella ha dimostrato di saper tenere una trasmissione e riuscire a replicare un tipo di Tv alla Renzo Arbore, fatta di comicità ed eleganza senza bisogno di eccessi. Stefano sa ballare, sa cantare e sa anche presentare e lo ha dimostrato nel "suo" bar salotto divertente e leggero. L'esperimento è riuscito e al ragazzo di Torre Annunziata la Rai ha riconfermato un'altra stagione di bar Stella, ma sarebbe stato assurdo il contrario. Ieri intanto è stato mandato in onda uno Shekerato di questa edizione del programma, e rivederlo è stato piacevole come la prima volta.

Anticipazioni su Stasera Tutto è possibile

Tornando a Stasera tutto è possibile Stefano De Martino, in una recente intervista, ha spoilerato che nella nuova edizione ci saranno due comici molto amati: Francesco Paolantoni e Biagio Izzo. I due hanno già partecipato alle puntate precedenti e hanno instaurato un ottimo rapporto con De Martino. Non a caso i tre hanno deciso di unire le forze per lo spettacolo teatrale comico Che coppia noi 3, che ha girato l’Italia la scorsa estate. Inoltre Stefano ha stretto con Paolantoni e Izzo un vero e proprio rapporto d’amicizia, che anima la sua vita quotidiana quando è a Napoli. E le storie Instagram del ballerino de giorni scorsi lo testimoniano. A Napoli per le riprese della trasmissione qualche giorno fa dal profilo del conduttore si è visto spuntare un simpatico spogliarello di paolantoni con tanto di balletto, una gag esilarante. Insomma da quando Stefano De Martino è approdato al piccolo schermo sembra nata una nuova stella della tv italiana.