Striscia la Notizia, l'attacco a Bianca Guaccero: «Ha rifatto seno e labbra e sta con un collega impegnato» e lei reagisce così

Striscia la Notizia, l'attacco a Bianca Guaccero: «Ha rifatto seno e labbra e sta con un collega impegnato». Lei reagisce così. Ieri, il tg satirico di Canale 5 nella rubrica Fatti e Rifatti ha parlato della conduttrice di Detto Fatto.

Nel servizio di Striscia, si alludeva al fatto che Bianca Guaccero avesse ritoccato labbra e seno e avesse una liason con il collega Gianpaolo Gambi, comico di Detto Fatto, fidanzato con la tutor di moda Olivia Ghezzi. Oggi, in diretta la replica di Bianca Guaccero. «Io sarei l'unica al mondo - dice ironica - che si rifa il seno al contrario, che lo rimpicciolisce. Anche le labbra, hanno mostrato una foto in cui avevo il rossetto e l'altra no. Poi con Gianpolo Gambi ho una relazione lavorativa da un anno e mezzo. Ma lui è felicemente fidanzato con Olivia Ghezzi».

Bianca Guaccero, dopo aver risposto in maniera ironica alle allusioni di Striscia, conclude così: «Voglio però ringraziare i due conduttori che hanno detto delle cose carine su di me».

Ultimo aggiornamento: 13 Dicembre, 08:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA