Tale e Quale Show, Annalisa Minetti interpreta Mia Martini e vince ancora, gli altri concorrenti reagiscono così

.@AnnalisaMinetti nel ricordo di Mimì, patrimonio indiscusso della canzone italiana

Sabato 21 Ottobre 2017, 12:40 - Ultimo aggiornamento: 21-10-2017 12:42

Questa edizione di 'Tale e Quale Show' sembra essere davvero senza storia, a meno di nuove 'congiure': ancora una volta è Annalisa Minetti ad aggiudicarsi il punteggio massimo della giuria, dopo aver commosso ed emozionato tutti con la sua grande interpretazione di Mia Martini in 'Gli uomini non cambiano'. Dopo aver vinto e convinto con le altre interpretazioni (Celine Dion, LP, Anastacia), ora sta anche costringendo gli altri concorrenti a coalizzarsi per frenare la sua fuga.La giuria aveva infatti assegnato 63 punti ad Annalisa, ma a questo punto solo uno degli undici concorrenti aveva deciso di assegnare a lei i 5 punti a disposizione, favorendo così Dario Bandiera. Un po' per rendere più vario ed avvincente lo show e un po' per limitare l'indiscussa superiorità vista finora da parte di Annalisa. Nella prossima puntata, la sesta di questa edizione, queste saranno le imitazioni, tutte imperdibili:Piero Mazzocchetti – Tom JonesFilippo Bisciglia – LigabueAnnalisa Minetti – Barbra StreisandEdy Angelillo – Angelo BranduardiDario Bandiera – Tony HadleyMarco Carta – Rino GaetanoPlatinette – James BrownAlessia Macari – AlexiaValeria Altobelli – Annie LennoxFederico Angelucci – Claudio VillaBenedetta Mazza – Claudia MoriClaudio Lippi – Nicola Di Bari.Rai1 con 'Tale e Quale Show' si è aggiudicata gli ascolti della prima serata di ieri. Il programma condotto da Carlo Conti ha infatti conquistato 4.705.000 spettatori con uno share del 22,2%. 'Il Segretò su Canale 5 ha ottenuto invece 2.510.000 telespettatori e uno share del share 11,2%. Rai2 con 'L'Ispettore Coliandro - Il ritorno 2' ha totalizzato 1.879.000 telespettatori e uno share del 7,7%. Appena fuori dal podio Italia 1 con il film 'Warcraft - L'iniziò, visto da 1.466.000 telespettatori pari al 6,3%, mentre Retequattro con 'Quarto Gradò è piaciuta a 1.146.000 telespettatori (6%). Seguono Tv8, con 'X Factor 2017 Home Visit' visto da 1.014.000 telespettatori pari al 4,3%, e Nove con la quinta puntata di 'Fratelli di Crozzà, che ha ottenuto 944.000 telespettatori e uno share del 3,8%. Rai3 con il film 'Tommasò ha conquistato 788.000 telespettatori (3,2%) e La7, infine, con 'Propaganda Livè chiude la classifica del prime time con 520.000 telespettatori e uno share del 2,6%.'Striscia la Notizià di Canale 5 è in testa alla classifica degli ascolti dell'access prime time grazie a 4.976.000 telespettatori e uno share del 19,7%, mentre Rai1 con 'Soliti Ignoti - Il ritornò ha registrato 3.689.000 telespettatori e uno share del 18,68%. Nel preserale è la rete ammiraglia Rai a dominare la classifica degli ascolti con 'L'Eredità', visto da 4.720.000 spettatori pari al 25% di share, mentre 'Caduta Liberà su canale 5 ne ha ottenuti 3.524.000 pari al 19%. Nel complesso le reti Rai hanno conquistato la prima serata, con il 37% di share e 9.290.000 telespettatori, la seconda serata, con il 33,3% di share e 4.152.000 telespettatori, e l'intera giornata con 3.675.000 spettatori di media e uno share del 36,3%.